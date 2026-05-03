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Grands Reportages du 3 mai 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











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Grands Reportages du 3 mai 2026 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Enquêtes, filatures : dans les pas des détectives » (inédit)

Depuis quelques années, le métier de détective privé se transforme en profondeur. Autrefois principalement associé aux enquêtes d’adultère, il s’est adapté aux évolutions — et parfois aux dérives — de notre société.

Désormais, ces enquêteurs de l’ombre interviennent en première ligne sur des affaires d’escroqueries et de fraudes sociales, qui représentent près d’un tiers de leurs missions.



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Ce documentaire propose une plongée dans le quotidien de quatre détectives privés à travers la France, chacun confronté à des enquêtes complexes et à des situations souvent inattendues.

Et à 14h50 : « Permis de conduire : dérives et système D » (rediffusion)

C’est devenu un véritable casse-tête pour les forces de l’ordre : le nombre de Français conduisant sans permis ne cesse d’augmenter, frôlant désormais le million. Car en France, le permis est aussi facile à perdre qu’il est difficile à obtenir.

Chaque année, près de 1,5 million de candidats se présentent, mais la moitié d’entre eux met plus d’un an à décrocher le précieux sésame. Face à ces difficultés, des solutions alternatives émergent : certaines légales, d’autres beaucoup moins.

Leçons accélérées, formations en ligne… jusqu’à l’achat illégal de permis. Nous avons enquêté sur ces pratiques.