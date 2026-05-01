Demain Nous Appartient du 1er mai : Jean prêt à s’en prendre à Samuel ! (résumé + vidéo épisode 2195 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 1er mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2195 de DNA – Jean va être prêt à s’en prendre à Samuel ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Il continue de se rapprocher de William et cache un lourd secret…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 1er mai 2026 – résumé de l’épisode 2195

Après leur garde de nuit, William et Jean prennent un café. William félicite Jean, mais confronte Noor sur son absence : elle lui montre qu’elle reçu un changement de planning de dernière minute par mail. Jean parle d’un possible bug…

Jean confie ensuite à William qu’il veut reprendre des études de médecine. Touché, William accepte de l’aider et l’invite chez lui. Plus tard, Jean évoque ses difficultés passées et sa motivation actuelle. Samuel les interrompt, Jean s’étonne qu’il vive encore en colocation malgré son statut et son âge…



Publicité





Après le départ de Jean, Samuel s’interroge sur leur colocation, mais William estime que tout va bien ainsi. Le soir, il confie à Aurore qu’il apprécie beaucoup Jean et aime le guider.

De son côté, Jean révèle une facette inquiétante : chez lui, il a affiché des photos de la famille Daunier et retire celle de Samuel avec colère.

Par ailleurs, Soraya est arrêtée pour se reposer à cause de fortes migraines. Noor, mise au courant, tente de lui rendre visite mais repart en voyant Leïla. Cette dernière souhaite renouer, mais Noor refuse et lui balance que sa mère est morte il y a 5 ans !

Enfin, Violette rend visite à Charles en prison, sans obtenir de réponses sur ses crimes. Bouleversée, elle accepte ensuite une invitation à dîner chez Sara et Roxane pour se changer les idées.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : Violette sombre, Leïla s’installe, les résumés jusqu’au 15 mai 2026

VIDÉO Demain nous appartient du 1er mai 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.