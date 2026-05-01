Mask Singer du 1er mai 2026 : le prime 2 ce soir, quelle star internationale est sous le Hérisson ?

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Mask Singer du 1er mai 2026 – C’est ce soir qu’aura lieu le second prime de la saison 9 de « Mask Singer ». Camille Combal et les enquêteurs seront aux côtés de nouveaux costumes mais aussi d’une première star internationale : qui se cache sous le Hérisson ?





Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.







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Mask Singer du 1er mai 2026, de nouveaux costumes et une star internationale sous le Hérisson

Mask Singer accueille ce soir sa première star internationale de la saison : le Hérisson. Michaël Youn, Chantal Ladesou, Laurent Ruquier et Kev Adams tenteront de percer l’identité de cette célébrité mondiale, qui se dévoilera dès le milieu de l’émission. Et on peut dire que les enquêteurs vont être sous le choc en découvrant son identité !

Place aussi à la découvertes des nouveaux costumes de la saison. Alors que l’Avocat a du se démasquer la semaine dernière, la Chouette, les Poupées Russes, le Poussin et le Cyborg ont fait leurs débuts sur la scène de Mask Singer et se sont qualifiés pour la suite. Vous ne les retrouverez pas ce soir puisqu’il s’agira de la seconde partie du casting.



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Les costumes qui restent à découvrir : la Panthère, le Caillou, le Bouquet, la Vénitienne, le Clown, l’Ane, ou encore le Gorille.

VIDÉO bande-annonce