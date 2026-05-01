Audiences 30 avril 2026 : « Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? » leader devant « L’oubliée d’Amboise »

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Audiences 30 avril 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec la rediffusion du film « Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? », qui a rassemblé 3,34 millions de téléspectateurs pour 20,6% de pda.





C’est loin devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « L’oubliée d’Amboise », qui a été suivie par 2,83 millions de téléspectateurs en moyenne pour 17,3% de pda.







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Audiences 30 avril 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec le documentaire inédit « Un p’tit truc en plus, bien plus qu’un film », qui a rassemblé 1,51 million de téléspectateurs pour 9,6% de pda.

France 2 suit avec le numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a rassemblé 1,10 million de téléspectateurs pour 6,9% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie