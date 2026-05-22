Les 12 coups de midi du 22 mai 2026 : élimination de Faustine, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

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Les 12 coups de midi du 21 mai 2026, élimination de Faustine – Encore un changement de maître de midi ce vendredi dans votre jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Faustine a été éliminée, elle est repartie avec 10110 euros de gains en 3 victoires.











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Les 12 coups de midi du 22 mai, Charlotte devient Maître de Midi

C’est Charlotte qui est devenue Maître de Midi ce vendredi et elle démarre fort avec un Coup de Maître à 30 000 euros, soit 15 000 euros dans sa cagnotte personnelle.

Sur l’étoile mystérieuse, un nouveau indice est entrain d’apparaitre : une caméra. Il rejoint les précédents indices : un studio de danse en photo de fond, une faux (outil agricole), et un figuier de barbarie. Sans grande conviction, Charlotte a proposé le nom de Lena Situations. Mais c’est raté !

Rappelons que derrière cette étoile, ce serait Salma Hayek (voir les détails ici).



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Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins, Marie-Claude Pietragalla, Rayane Bensetti, Vincent Cassel, Chris Marques

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 22 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+