Demain Nous Appartient du 22 mai : Alex trahit Chloé, Diego fait un choix choc (résumé + vidéo épisode 2210 en avance)

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Demain nous appartient du 22 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2210 de DNA – Alex va choisir de trahir sa famille ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il va dénoncer Diego et ses amis à Martin ! Et Diego va décider de partir en cavale…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Demain nous appartient du 22 mai 2026 – résumé de l’épisode 2210

Chloé veut protéger Diego, mais Alex pense qu’il doit assumer ses actes. Il tente de le confronter sur les braquages des kiteurs, mais Diego nie tout avant de partir énervé. Manny essaie aussi de le raisonner, sans succès.

Alex finit par prévenir Martin que Diego est lié à la bande de Bella. Paniqué, Diego accepte alors de fuir avec eux. Avant de partir, il découvre qu’Alex a parlé à la police, avertit la bande et détruit son téléphone pour éviter d’être tracé. Pendant ce temps, Manon et Nordine surveillent les kiteurs et découvrent qu’ils viennent d’incendier leur planque. Chez elle, Chloé découvre ensuite une lettre d’adieu laissée par Diego sur son lit…



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À l’hôpital, Leïla hésite à partir à cause de ses difficultés avec Noor, mais Samuel l’encourage à rester. Finalement, Noor fait un pas vers sa mère en venant à son pot de bienvenue. Plus tard, on découvre que Daniel reçoit la visite de sa fille… Marguerite !

De son côté, Victor tente de racheter des parts du Spoon et se rapproche de Lou, qu’il drague ouvertement. Bart demande à Philippine de quitter le capital du restaurant. Arthur, jaloux de Victor, finit par s’excuser auprès de Lou, qui lui assure que cela ne change rien entre eux.

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VIDÉO Demain nous appartient du 22 mai 2026 – extrait de l’épisode

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