Plus Belle La Vie du 22 mai 2026 : Aya face à Wolf, Zoé prend de gros risques (résumé + extrait vidéo épisode 589 en avance)

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Plus belle la vie du 22 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 589 de PBLV – Zoé va prendre de gros risques aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Aya va retrouver Christopher Wolf et tenter de le convaincre de l’intégrer à sa partie de poker… Mais un évènement inattendu pourrait bien tout bouleverser.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 22 mai – résumé de l’épisode 589

Aya et Jules s’inquiètent de ne pas avoir de nouvelles de Zoé et Romain. Zoé finit par arriver déguisée et avec l’argent nécessaire pour la mise de départ : elle prévoit de se faire passer pour la répression des fraudes à l’hôtel afin d’aller faire son repérage.

Pendant que Zoé inspecte l’hôtel, Aya et Jules rencontrent Christopher Wolf pour intégrer sa partie de poker. Méfiant, Wolf accepte finalement de tester Aya, qui l’impressionne par son niveau. De son côté, Jules récupère discrètement ses empreintes.



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Au théâtre, Martin et Louisa répètent devant Luna et Idriss, qui saluent leur complicité. Luna convainc ensuite Idriss de remplacer un comédien absent. Plus tard, Lucie apprend que Martin prend goût au théâtre et accepte de participer. Mais Luna a déjà tous ses acteurs, Lucie craint un rapprochement entre Martin et Louisa.

Au Pavillon des Fleurs, Luna aide Idriss et Chloé à répéter une scène romantique grâce à une oreillette avec Baptiste. Mais au moment du baiser, Baptiste intervient, visiblement jaloux…

Enfin, Zoé retrouve Aya et Jules et leur montre qu’elle a installé une caméra à l’hôtel. Mais ils découvrent que Patrick et Babeth séjournent juste en face de la chambre de Wolf pour leur anniversaire de mariage… Un énorme problème pour leur plan.

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VIDÉO Plus belle la vie du 22 mai 2026 – extrait vidéo

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