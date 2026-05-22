Ici tout commence du 22 mai : Hector prend une décision, Lionel dérape (résumé + vidéo épisode 1442 en avance)

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Ici tout commence du 22 mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1442 – Hector a enfin dévoilé ses sentiments à Anouk dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et ce soir, alors qu’ils ont passé la nuit ensemble, Hector va prendre une lourde décision concernant son avenir à l’institut.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 22 mai – résumé de l’épisode 1442

Après une nuit ensemble à l’hôtel Jourdain, Hector et Anouk décident de donner une chance à leur histoire. Hector annonce ensuite à Jeanne et Denis qu’il refuse finalement le poste permanent à Castelmont pour rester ici. Anouk, inquiète après avoir entendu des rumeurs sur son départ, est soulagée d’apprendre qu’il ne partira qu’un mois pour l’échange de professeurs. Hector informe aussi sa mère de sa décision.

De leur côté, Loup et Joséphine se retrouvent au parc de l’Institut, ils s’avouent leurs sentiments et se remettent ensemble.



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À l’Institut, le chef Christian Péniac arrive dans le cadre de l’échange avec Castelmont. Lionel, très stressé par le test des cheffes Guinot et Listrac, tente de faire bonne impression devant lui. Mais lors de la dégustation, Claire et Olivia critiquent son plat. Furieux et déçu, Lionel explose de colère et jette son assiette au sol avant de partir.

Enfin, Noé confie à Carla qu’il pense que les élèves sont gentils avec lui uniquement parce qu’il est le fils de Teyssier. Mais Carla découvre que Mattéo, Thelma et Gary l’apprécient sincèrement. Rassuré, Noé accepte d’aller à la soirée plage et propose même à Carla de l’accompagner.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Olivia sous le choc, Teyssier lui apprend que… (vidéo épisode du 26 mai)

Ici tout commence du 22 mai 2026 – extrait vidéo

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