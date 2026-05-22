Tout le monde veut prendre sa place : Vincent bientôt éliminé ? Quels gains ce vendredi ? (22 mai 2026)

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Vincent sera-t-il bientôt éliminé dans le jeu quotidien de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place » ? Suspense alors que Vincent est inarrêtable depuis le début de son incroyable parcours en septembre dernier.











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Ce vendredi midi, Vincent a signé sa 218ème victoire et avec les 16 points de son adversaire en finale, il a engrangé 1 600 euros supplémentaires. De quoi faire grimper ses gains au total de 285 700 euros de gains.

Vincent n’est donc plus qu’à un peu moins de 15 000 euros de franchir le cap des 300 000 euros de gains.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Vincent, 218 victoires, 285.700 euros (depuis septembre 2025)

2 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 22 mai, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce vendredi 22 mai 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv