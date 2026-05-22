Audiences 21 mai 2026 : « Cassandre » leader devant « AKA »

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Audiences 21 mai 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec la rediffusion d’un épisode de la série « Cassandre », qui a été suivi par 3,01 millions de téléspectateurs pour 19,3% de pda.
C’est devant TF1 avec le film inédit « AKA », qui a rassemblé 2,22 millions de téléspectateurs pour 16% de pda.
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Audiences 21 mai 2026 : les autres chaînes
M6 complète le podium avec un numéro spécial Traîtres du « Maillon faible », qui a réuni 1,42 million de téléspectateurs pour 8,8% de pda.
France 2 suit avec un numéro inédit du magazine « Envoyé spécial », qui a rassemblé 1,24 million de téléspectateurs pour 8,4% de pda.
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Source chiffres audiences : Médiamétrie