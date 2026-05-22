Mask Singer du 22 mai 2026 : le prime 4 ce soir, qui est derrière le Morse et le Requin ?

Par /

Publicité

Mask Singer du 22 mai 2026 – C’est ce soir qu’aura lieu le quatrième prime de la saison 9 de « Mask Singer ». Camille Combal et les enquêteurs vous donnent rendez-vous pour une spéciale tour du monde !


Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.

Mask Singer du 22 mai 2026 : le prime 4 ce soir, qui est derrière le Morse et le Requin ?
Capture TF1


Publicité

Mask Singer du 22 mai 2026, la spéciale tour du monde

Pour cette émission spéciale tour du monde, Michaël Youn, Chantal Ladesou, Laurent Ruquier et Kev Adams accueilleront pour la première fois deux enquêteurs mystère à leurs côtés sous les masques du Morse et du Requin ! Après avoir performé sur scène et s’être démasqués, ils mèneront ensuite l’enquête avec eux afin de tenter de découvrir l’identité des autres célébrités encore en compétition, qui revisiteront nos tubes préférés dans un voyage musical à travers les cinq continents.

Ce soir, l’Ane, la Vénitienne, les Poupées Russes, le Poussin et la Chouette vont s’affronter sur les plus grands titres du monde entier.


Publicité

VIDÉO extrait du prime 4 du 22 mai 2026

A LIRE AUSSI
Secret Story : Lou frappée par la maladie, elle se confie après un passage aux urgences
Secret Story : Lou frappée par la maladie, elle se confie après un passage aux urgences
« Je veux ton bébé… » : votre téléfilm ce 21 mai sur TF1 (histoire, interprètes)
« Je veux ton bébé... » : votre téléfilm ce 21 mai sur TF1 (histoire, interprètes)
Les 12 coups de midi du 21 mai 2026 : Faustine fait fort et se confie sur sa maladie, quels indices sur l’étoile mystérieuse ?
Les 12 coups de midi du 21 mai 2026 : Faustine fait fort et se confie sur sa maladie, quels indices sur l'étoile mystérieuse ?
Koh-Lanta : Zakariya méconnaissable avant sa perte de poids, il dévoile sa transformation physique (VIDÉO)
Koh-Lanta : Zakariya méconnaissable avant sa perte de poids, il dévoile sa transformation physique (VIDÉO)


Publicité


Retour en haut