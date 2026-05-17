Les Enfants de la Télé du 17 mai 2026 : l’émission déprogrammée, quand sera-t-elle de retour ?

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Mauvaise nouvelle pour les fidèles de « Les Enfants de la télé ». Le rendez-vous dominical présenté par Faustine Bollaert ne sera pas diffusé ce dimanche sur France 2.











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En cause : la retransmission du rugby, qui bouleverse une nouvelle fois la grille des programmes de la chaîne publique. Les téléspectateurs devront donc patienter avant de retrouver les images cultes, les archives télé et les invités de l’émission.

Et la pause ne s’arrêtera pas là ! Après cette première déprogrammation, « Les Enfants de la télé » seront également absent de l’antenne pendant trois semaines supplémentaires, durant toute la période de Roland-Garros. Comme chaque année, le célèbre tournoi de tennis monopolise une grande partie des week-ends de France Télévisions.

La prochaine diffusion inédite des « Enfants de la télé » est désormais programmée au dimanche 14 juin 2026, toujours en access prime time sur France 2.



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En attendant son retour, les amateurs de divertissement devront donc prendre leur mal en patience avant de retrouver Faustine Bollaert aux commandes de l’émission.