Star Academy : après Bastiaan, Anouk absente du concert à Dijon ce dimanche

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Nouvelle absence au sein de la tournée de la Star Academy. Après Bastiaan, blessé cette semaine lors du tournage de Fort Boyard et contraint de renoncer à plusieurs dates, c’est désormais Anouk qui a annoncé qu’elle ne participerait pas au concert prévu ce dimanche à Dijon.











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La jeune chanteuse a partagé la nouvelle dans une story publiée sur Instagram, expliquant être malade et ne pas être en mesure d’assurer le spectacle dans de bonnes conditions.

« Hello tout le monde. Je suis malheureusement malade et, sur avis médical, mon état ne me permet pas d’assurer les performances comme je l’aurais voulu aujourd’hui. Je suis vraiment déçue parce que je me réjouissais de partager ce moment avec vous, et je suis sincèrement désolée pour toutes les personnes qui étaient venues me voir, je pense à vous »

Très affectée par cette annulation, Anouk a tenu à adresser un message aux spectateurs qui attendaient de la voir sur scène à Dijon. Depuis la publication de sa story, de nombreux fans lui ont envoyé des messages de soutien sur les réseaux sociaux.

Malgré ces absences, le concert de la tournée de la Star Academy est maintenu ce dimanche au Zénith de Dijon avec le reste de la troupe.



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