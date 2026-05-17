Tennis Rome : la finale Sinner / Ruud en direct, live (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Rome ATP – la finale Sinner / Ruud en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce dimanche soir. Le tournoi de tennis Masters 1000 de Rome se termine aujourd’hui et l’italien Jannik Sinner affronte le norvégien Casper Ruud en finale.





Un match à suivre ce soir à partir de 17h sur Eurosport.







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La finale messieurs du Masters 1000 de Rome offrira dimanche un duel très attendu entre l’Italien Jannik Sinner et le Norvégien Casper Ruud. Numéro 1 mondial et porté par tout le public du Foro Italico, Sinner disputera une deuxième finale consécutive à Rome après avoir dominé Daniil Medvedev au terme d’une demi-finale interrompue par la pluie. Impressionnant depuis plusieurs semaines, l’Italien reste sur une incroyable série de victoires en Masters 1000 et rêve enfin de décrocher le grand titre qui manque encore à son palmarès, à domicile.



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Face à lui, Ruud tentera de créer la surprise et de confirmer son excellent niveau sur terre battue. Très solide depuis le début du tournoi, le Norvégien a facilement écarté Luciano Darderi pour rejoindre sa première finale romaine. Double finaliste à Roland-Garros, Ruud s’appuiera sur son expérience et sa régularité du fond du court pour tenter de faire tomber un Sinner en pleine confiance, qui mène toutefois largement dans leurs confrontations directes. Cette finale servira aussi de répétition générale avant Roland-Garros, qui débute dans quelques jours.

ATP Rome le match Sinner / Ruud en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 17h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Sinner / Ruud, finale du tournoi de tennis de Rome, un match à suivre aujourd’hui sur Eurosport.