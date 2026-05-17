Un dimanche à la campagne du 17 mai 2026 : les invités de Frédéric Lopez



Publicité





Après plusieurs semaines d’absence de l’antenne, l’émission « Un dimanche à la campagne » fera son retour ce dimanche après-midi sur France 2. Mais les fidèles du rendez-vous présenté par Frédéric Lopez devront se contenter d’un numéro spécial best-of.











Publicité





Pour marquer ce retour temporaire, France 2 proposera en effet une compilation des meilleurs moments de l’émission. L’occasion de revoir quelques-unes des séquences les plus marquantes, des confidences émouvantes et des échanges qui ont rythmé les précédentes saisons du programme dominical.

Déprogrammée ces dernières semaines en raison de l’actualité sportive et des ajustements de grille, l’émission retrouvera donc brièvement sa place ce dimanche. Mais cette parenthèse sera de courte durée puisque Roland-Garros entraînera une nouvelle interruption dès la semaine prochaine.

Le programme de Frédéric Lopez disparaîtra ainsi une nouvelle fois de l’antenne pendant trois semaines, le temps du célèbre tournoi de tennis parisien retransmis sur les chaînes du groupe France Télévisions.



Publicité





Les inconditionnels de « Un dimanche à la campagne » devront donc patienter encore un peu avant de découvrir des numéros inédits du programme.