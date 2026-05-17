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66 minutes du 17 mai 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







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66 minutes du 17 mai 2026, sommaire

🧠 Concours Lépine : des inventeurs de génie !

Le stylo à bille, la cocotte-minute ou encore le célèbre jeu des 1000 bornes ont tous vu le jour grâce au Concours Lépine. Depuis 125 ans, cet événement met en lumière des inventions capables de transformer notre quotidien. Cette année, à Paris, des dizaines d’inventeurs présentent à nouveau des créations étonnantes. Innovations utiles, objets surprenants ou solutions solidaires : immersion dans l’univers fascinant du génie à la française.

🍔 Le smash burger écrase tout

C’est la nouvelle sensation de la street food : le smash burger. Sa particularité ? Un steak finement écrasé sur la plaque, à la fois croustillant à l’extérieur et fondant à l’intérieur. Pour les amateurs du genre, il surpasserait même le burger classique. Un succès tel qu’il séduit désormais jusqu’aux chefs de restaurants étoilés. Enquête sur cette tendance gourmande venue des États-Unis qui fait fondre les Français.



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🕵️‍♂️ La face cachée du travail dissimulé

En France, le travail dissimulé coûterait chaque année près de 10 milliards d’euros aux finances publiques. Un phénomène qui concerne de nombreux secteurs comme la restauration, le commerce, le bâtiment, l’aide à domicile ou les emplois saisonniers. Derrière ces chiffres, des conséquences bien réelles : des salariés privés de protection sociale et des employeurs exposés à de lourdes sanctions financières et pénales.

⛽ Prix des carburants : le casse-tête des vacances

Hausse du pétrole, tensions internationales, billets d’avion toujours plus chers… organiser ses vacances d’été devient un véritable défi. Faut-il partir en voiture ou en avion ? Réserver tout de suite ou patienter ? Choisir la France, l’Espagne ou la Grèce ? Face à cette incertitude, les agences de voyage sont submergées de demandes de vacanciers perdus. Certaines familles doivent même revoir entièrement leurs projets après des annulations de dernière minute. Pourtant, des alternatives existent et elles sont parfois plus accessibles qu’on ne l’imagine.

🐝 Frelon asiatique : ennemi public numéro un des beaux jours

Ils envahissent les jardins, perturbent les repas en terrasse et s’installent parfois jusque sous les toitures. En 2026, la France pourrait compter jusqu’à 700 000 nids de frelons asiatiques. Désinsectiseurs intervenant à plusieurs mètres de hauteur, pièges faits maison, solutions économiques : quelles sont les méthodes les plus efficaces pour protéger sa famille, ses animaux et les ruches avant que l’été ne tourne au cauchemar ?

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format :

🔸 Cannes : ils rêvent de prendre la lumière !

Chaque année, durant deux semaines, Cannes (Alpes-Maritimes) se transforme en capitale mondiale du cinéma. Les célébrités montent les marches, les photographes mitraillent, et les regards du monde entier se tournent vers la Croisette. Mais derrière ce décor parfaitement orchestré, qui fait réellement tourner la machine ? Loin des projecteurs, des équipes de l’ombre s’activent sans relâche : certains installent les réceptions en pleine nuit, d’autres ajustent les lumières dès l’aube, afin que chaque événement paraisse parfait, même lorsque tout semble sur le point de déraper. Quinze jours sous tension, rythmés par l’adrénaline, le manque de sommeil et une organisation digne d’un exploit quotidien.

Et puis il y a l’autre visage de Cannes : celui des passionnés et des rêveurs. Des fans patientent pendant des heures derrière les barrières dans l’espoir d’un selfie ou d’un autographe obtenu à la dernière seconde. De jeunes acteurs, mannequins ou anonymes ambitieux viennent tenter leur chance, convaincus qu’une rencontre ou un simple échange de regard pourrait changer leur destin.

Des coulisses en effervescence aux trottoirs mythiques de la Croisette, plongée dans un univers où se mêlent glamour, stress, éclats de rire et émotions fortes.