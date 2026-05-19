Ici tout commence du 19 mai : Anouk ou Hector, qui va remporter la finale ? Réponse ! (résumé + vidéo épisode 1439 en avance)

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Ici tout commence du 19 mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1439 – C’est l’heure de la finale du duel entre Anouk et Hector ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Qui va gagner et représenter l’institut au concours de la Meilleure école de cuisine de France ? Réponse !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 19 mai – résumé de l’épisode 1439

À l’Institut, Joséphine prend la défense de Bianca face aux rumeurs, malgré leurs relations tendues. Plus tard, Hector et Bianca tentent en vain de convaincre la cheffe Besseau que sa colère vise en réalité son ex-mari. Bianca propose alors de quitter la brigade pour ne pas compromettre l’avenir d’Hector à New York, mais il refuse de l’abandonner.

Soutenus par Clotilde, Hector et Bianca se présentent ensemble à l’Atelier pour la finale du duel. Hector renonce au poste à New-York, la cheffe Besseau quitte alors les lieux et Anouk propose que Clotilde la remplace pour arbitrer l’épreuve. Pour cette ultime manche, les brigades doivent préparer un plat avec un seul mode de cuisson, tandis que les chefs ont interdiction de cuisiner afin d’évaluer leurs qualités de pédagogues.



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Pendant l’épreuve, Anouk intervient discrètement pour éviter un incident lors du flambage des gambas. Hector, lui, reste dans son rôle de professeur et pousse ses élèves à trouver leurs propres solutions. Il valide notamment l’idée de Bianca d’opter pour une cuisson en croûte de sel à seulement 40 minutes de la fin. Grâce à cette prise de risque et à la qualité de leur assiette, Hector remporte finalement la finale face à Anouk. Il représentera donc l’Institut au Concours de la Meilleure école de cuisine de France.

Dans le même temps, Castelmont accuse l’Institut d’être responsable d’une dégradation dans son école et menace de quitter le concours. Pour calmer le jeu, Jeanne organise alors un échange de professeurs : Castelmont envoie le chef Peniac à l’Institut, tandis qu’Hector partira enseigner un mois chez Castelmont. Enfin, Coline réalise à quel point César se laisse humilier par son frère Josselin. Avec l’aide de Gaspard, elle décide alors de coacher son petit ami pour qu’il apprenne enfin à se défendre…

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Ici tout commence du 19 mai 2026 – extrait vidéo

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