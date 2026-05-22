Mask Singer : les Poupées Russes éliminées et démasquées, qui était derrière ? Réponse ! (prime 4 du 22 mai)

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La soirée du prime 4 de « Mask Singer » s’est achevée sur un nouveau démasquage ce vendredi soir sur TF1. Après plusieurs prestations et une enquête qui aura tenu les téléspectateurs en haleine pendant plusieurs semaines, ce sont finalement les Poupées Russes qui ont été éliminées.











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Et au moment du démasquage, la surprise a rapidement laissé place à la confirmation : derrière ce costume se cachait bien le groupe Worlds Apart !

Une identité que les enquêteurs avaient fini par trouver

Au fil des primes, plusieurs indices avaient mis les enquêteurs sur la piste du célèbre boys band des années 1990. Les références internationales, les drapeaux étrangers, le goût pour la scène et le côté très “glamour” du costume des Poupées Russes correspondaient parfaitement à l’univers de Worlds Apart.

Ce soir encore, les enquêteurs ont cité leur nom juste avant le verdict final… et cette fois, leur intuition était la bonne.



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Une aventure déjà marquante

Même si leur parcours s’arrête ce soir, les Poupées Russes auront marqué cette saison de Mask Singer avec des performances énergiques, un costume original et une enquête particulièrement difficile.

Leur élimination redistribue désormais les cartes pour la suite de la compétition, alors que plusieurs célébrités restent encore très mystérieuses. Une chose est sûre : cette saison de Mask Singer continue de réserver son lot de surprises !

Rendez-vous vendredi prochain pour suivre le prime 5 !