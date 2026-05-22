Mask Singer : quelle star est sous la Chouette ? Nouveaux indices et prono !

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Ce vendredi soir, le prime 4 de « Mask Singer », actuellement diffusé sur TF1, a permis aux enquêteurs et aux téléspectateurs d’obtenir de nouveaux indices sur l’identité de la mystérieuse Chouette.











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Les nouveaux indices dévoilés ce soir

Lors du magnéto diffusé pendant cette spéciale “Tour du monde”, plusieurs éléments ont retenu l’attention :

💰 Des millions : la Chouette évoque visiblement un immense succès populaire et commercial.



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🧢 Un bonnet rouge : “dans le Nord il fait froid assez vite”, entend-on dans les indices. Une référence géographique qui intrigue beaucoup les internautes.

😰 Une balle anti-stress : peut-être le signe d’une personnalité anxieuse, perfectionniste ou habituée à la pression médiatique.

🔪 Des couteaux : un indice particulièrement mystérieux, qui pourrait faire référence à la cuisine, à une chanson, une émission ou un univers artistique précis.

🚗 Une pancarte “Chouette’s drive” : un jeu de mots qui pourrait cacher une référence à la route, aux tournées ou à un célèbre titre.

🇮🇹 L’Italie : un nouvel indice international qui vient compléter le profil d’une personnalité ayant beaucoup voyagé.

Ces nouveaux éléments viennent s’ajouter aux premiers indices dévoilés lors du lancement de la saison : les bijoux, le panneau STOP, le cœur, la simplicité revendiquée ou encore le lien avec le Loup, incarné par Laure Manaudou en 2023.

Pourquoi le nom de Plastic Bertrand revient autant ?

Sur les réseaux sociaux, de nombreux téléspectateurs pensent désormais reconnaître la voix et le phrasé de Plastic Bertrand, célèbre interprète du tube “Ça plane pour moi”.

Les indices des “millions”, des nombreux voyages, du Nord et même de l’Italie semblent coller à l’image du chanteur belge, connu bien au-delà des frontières françaises.

Pour l’instant, rien n’est confirmé bien sûr, et Mask Singer adore brouiller les pistes. Mais après ce prime 4, la piste Plastic Bertrand semble plus forte que jamais.