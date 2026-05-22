Mask Singer : qui est dans le costume du Poussin ? Nouveaux indices et pronostic !



Publicité





Ce vendredi soir, le prime 4 de « Mask Singer », actuellement diffusé sur TF1, a permis d’en apprendre davantage sur le mystérieux Poussin.





Après les premiers indices dévoilés lors du lancement de la saison, de nouveaux éléments sont venus alimenter les théories des enquêteurs… et des téléspectateurs.







Publicité





De nouveaux indices dévoilés ce soir

Voici les nouveaux éléments aperçus dans le magnéto du Poussin lors de ce quatrième prime :

☀️ “Le soleil, elle connaît bien” : un indice qui pourrait faire référence à une région ensoleillée, à des vacances fréquentes ou encore à une chanson liée à l’été.



Publicité





📿 Un collier : un symbole qui pourrait évoquer la mode, un bijou marquant ou un souvenir précieux.

📄 Une cocotte en papier : un clin d’œil possible à l’enfance, à la créativité ou à un univers jeune et léger.

💳 Une carte de membre platinum : cet indice suggère une personnalité habituée à voyager, à vivre des expériences prestigieuses ou bénéficiant d’un certain statut, ou encore à un disque de platine

👯 “À deux ou en groupe” : voilà un indice particulièrement intéressant, qui pourrait faire référence à des collaborations, un duo ou une aventure collective.

🔢 Le chiffre 5 : comme souvent dans Mask Singer, ce nombre pourrait avoir plusieurs significations : un âge, une date, un classement ou un nombre important dans sa carrière.

🇺🇸 L’Amérique : un indice qui ouvre la porte à un lien avec les États-Unis, une carrière internationale ou une inspiration musicale américaine.

Une piste qui mène vers Carla Lazzari ?

Depuis les premiers primes, plusieurs noms circulent autour du Poussin, notamment celui de Carla Lazzari. Une hypothèse déjà évoquée par les enquêteurs et de nombreux internautes.

Chez Stars-Actu, ces nouveaux indices renforcent cette intuition. Le côté solaire, l’univers très pop et coloré, ainsi que certains éléments liés à la jeunesse et à la musique collent particulièrement bien au profil de la jeune chanteuse révélée dans The Voice Kids puis à l’Eurovision Junior.

Malgré ces nouveaux indices, le mystère reste entier autour du Poussin. Comme toujours dans Mask Singer, certains détails pourraient aussi être là pour brouiller les pistes. Reste maintenant à voir si les prochains primes confirmeront la piste Carla Lazzari… ou si le Poussin cache encore bien son jeu !