Ça commence aujourd’hui du 18 mai 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 18 mai 2026, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 18 mai 2026 à 13h55 « Erreur médicale : leur combat au quotidien » (inédit)

Ce numéro inédit donne la parole à des femmes et des hommes dont la vie a basculé après une erreur médicale. Diagnostics tardifs, mauvais traitements, opérations aux conséquences irréversibles… Tous viennent raconter le combat qu’ils mènent au quotidien pour se reconstruire, faire reconnaître leur souffrance et obtenir justice.

Face à Faustine Bollaert, les invités témoignent avec émotion et courage des séquelles physiques et psychologiques laissées par ces drames. Entre colère, incompréhension et espoir, ils dévoilent aussi la force qu’il faut pour continuer à avancer malgré les épreuves.



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Un numéro bouleversant et profondément humain, qui met en lumière les conséquences parfois méconnues des erreurs médicales et l’importance de la parole des victimes.

Et à 15h : « Guérisseur, magnétiseur : un charlatan a abusé de leur faiblesse » (rediffusion)

Pour ce numéro consacré aux dérives des médecines alternatives, Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de Ça commence aujourd’hui plusieurs témoins victimes de faux thérapeutes et de pratiques dangereuses. Souffrant d’une névralgie du trijumeau, Aurélie voit son état se dégrader rapidement et prend 25 kilos en seulement un mois et demi. En quête de solutions, elle se tourne vers un centre de médecine alternative qui lui impose de nombreux examens coûteux réalisés en Belgique. Des analyses systématiquement alarmantes qui l’amèneront à dépenser près de 3 000 euros en un an et demi, tandis que ce centre continue aujourd’hui encore à exercer et à communiquer sur les réseaux sociaux.

Après un accident de moto en 2016 qui lui a fait perdre l’usage d’un œil, Thomas cherche lui aussi à apaiser ses souffrances. Il consulte alors un homme se présentant comme guérisseur et magnétiseur. Mais au cours de la séance, paralysé par la peur, il sera victime d’une agression sexuelle de la part de celui qui prétendait pouvoir l’aider.

Camila revient également sur le combat de son compagnon Charles, atteint d’un cancer du testicule. Persuadé qu’un naturopathe pouvait le guérir grâce à des jeûnes et des purges extrêmes, il a refusé les traitements médicaux conventionnels comme la chirurgie et la chimiothérapie. Malgré les mises en garde et les supplications de Camila, cette emprise aura des conséquences dramatiques : Charles est décédé le 18 décembre 2018, à l’âge de 41 ans.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.