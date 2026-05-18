Les 12 coups de midi du 18 mai 2026 : Corine reste, quels indices sur l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 18 mai 2026, 2ème victoire de Corine – Corine « Les 12 coups de midi ». Quels gains a-t-elle remporté aujourd’hui ? On vous dit tout !


Les 12 coups de midi du 18 mai 2026 : Corine reste, quels indices sur l'étoile mystérieuse ?
Capture FTV


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Les 12 coups de midi du 18 mai, Corine nouveau Maître de Midi

Corine a signé une victoire à 100 euros, soit 50 euros supplémentaires dans sa cagnotte personnelle, qui monte ainsi au total de 200 euros.

Du côté de l’étoile mystérieuse, rien de plus. On a toujours 3 indices : un studio de danse en photo de fond, une faux (outil agricole), et un cactus. Toujours difficile de dire qui se cache derrière ces indices !

Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins, Marie-Claude Pietragalla, Rayane Bensetti, Vincent Cassel


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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 18 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

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