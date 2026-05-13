Quotidien du 13 mai 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

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Quotidien du 13 mai 2026, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.
Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.
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Quotidien : les invités du 13 mai 2026
🕵️ Laurent Valdiguié — Journaliste d’investigation à Marianne
🎬 Jon Favreau — Réalisateur de « The Mandalorian and Grogu » en salle le 20 mai
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⭐ Pedro Pascal — « The Mandalorian and Grogu » en salle le 20 mai
Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 13 mai 2026 à 19h25 sur TMC.