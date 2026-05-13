C à vous du 13 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 13 mai 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Iran, Taïwan, droits de douane… les enjeux de la visite de Donald Trump en Chine. On en parle avec Alain Frachon, chroniqueur de politique étrangère au Monde et Alice Ekman, de l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (EUISS), spécialiste de la Chine

🔵 Vin : pourquoi les ventes continuent de baisser ? On reçoit Laure Gasparotto, journaliste spécialisée sur le vin pour Le Monde, auteur de “Quand l’Orient inventait le vin : l’histoire méconnue des collines de Perse et de France », chez Grasset



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🔵 Dans la suite de C à vous :

🎬 Anaïs Demoustier, Pio Marmaï et Vimala Pons pour le film « La Vénus électrique », film d’ouverture du Festival de Cannes 2026, en salles le 12 mai

🎬 Adam Bessa, Isabelle Huppert, Vincent Cassel et Pierre Niney pour le film « Histoires parallèles » de Asghar Farhadi, en salle ce jeudi 14 mai

🎶 Camille Yembe interprètera en live son titre “Rien à fêter”

✨ Eye Haidara, Maîtresse de Cérémonie du 79ème Festival de Cannes, pour le film « Mata » en salles le 27 mai

✨ Eric Toledano pour le fim “Juste une illusion”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 13 mai 2026 à 19h sur France 5.