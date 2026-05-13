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La Grande Librairie du 13 mai 2026, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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La Grande Librairie du 13 mai 2026 : invités et sommaire

Cette semaine, dans La Grande Librairie, on se penche sur la violence qu’on ne dit pas, que l’on passe sous silence. À quel prix et jusqu’à quand ?

Augustin Trapenard reçoit Katherine Pancol, Michel Bussi, Marie Dosé, Olivier Bourdeaut et Lucile Novat.

📘 Lucile Novat présente son premier roman « Voir venir » (Les Éditions du sous-sol). Elle nous plonge dans l’univers fermé de la Maison d’éducation de la Légion d’honneur à Saint-Denis, un internat réservé aux filles de l’élite nationale. L’autrice signe un conte gothique proprement stupéfiant.



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🟥 Marie Dosé — L’avocate présente « La violence faite aux autres » (Les Éditions du Sonneur), un cri d’alerte face à la brutalité croissante de l’institution judiciaire.

🟩 Olivier Bourdeaut — L’auteur de « En attendant Bojangles » revient avec « Une histoire d’amour et de violence » (Gallimard), un récit autobiographique autour de la violence et de sa transmission.

🟦 Michel Bussi — Le maître du thriller, auteur de 12 millions de livres vendus, présente « Que la mort nous frôle », un roman entre lac Léman, fantômes de la Seconde Guerre mondiale et faux-semblants.

🟪 Katherine Pancol — Derrière l’apparente légèreté de ses romans, elle explore les vies marquées par la violence. Elle évoque notamment « Des choux et des reines » (Albin Michel), sur la reconstruction d’une femme après une relation toxique.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 13 mai 2026 à 21h sur France 5.