The Power du 13 mai 2026 : Kaos va faire une annonce choc ! (résumé, spoiler + replay épisode 40)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 40 du mercredi 13 mai 2026 – C’est parti pour l’épisode 40 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Beverly est désormais Power Player et qu’elle a choisi Enzo comme complice.











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Mais personne ne semble soupçonner Beverly ! Jordan va même jusqu’à lui dire qu’il ne sait pas comment elle a fait pour arriver jusque là. Et Jonathan assure qu’il n’est pas complice.

Enzo se remet dans le bain mais il ne sait pas comment faire : il en veut à Beverly d’avoir éliminé Julien ! Jonathan s’étonne d’ailleurs de voir qu’Enzo ne cherche pas à trouver qui a sorti Julien.

Kaos réunit tout le monde dans le salon, il annonce que la confrontation va avoir lieu. Ils vont devoir choisir qui va aller face au Power Player ! Les joueurs peinent à se mettre d’accord mais Beverly insiste pour qu’on la choisisse. Et elle réussit, ils sont d’accord !



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Beverly va donc devoir imaginer un scénario à raconter aux autres après cette confrontation, qui n’a du coup pas lieu. Beverly revient et fait mine d’avoir fait la confrontation. Elle essaie de faire croire que le Power Player est un garçon.

Kaos a préparé une soirée EHPAD pour les joueurs. Et à la clé : un indice sur le nouveau Power Player !

Au cours de la soirée, Jonathan consolide son alliance avec Laura. Et Kaos organise une partie de Bingo pour gagner un indice. C’est Damien qui remporte la victoire et l’indice, qu’il peut garder ou partager. Il décide direct de le partager : le lieu de naissance du Power Player se situe plus au sud de Paris, et il y a une carte à la clé. Ca se joue entre Laura, Beverly, Manon et Damien !

SPOILER une annonce choc

Dans l’épisode de demain, Kaos va faire une annonce choc aux joueurs : c’est l’heure de la cérémonie et l’un d’eux va être éliminé ! Ils sont tous sous le choc et seule Laura a des doutes sur Beverly.

The Power, le replay du 13 mai

Si vous avez manqué l’épisode 40 ce mercredi 13 mai 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 14 mai à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 41.