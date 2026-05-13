Ici Tout Commence spoiler : Bianca dit tout à Hector ! (vidéo épisode du 16 mai)

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Ici tout commence spoiler – On peut dire que Bianca va avoir du cran dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, elle va finalement décider de ne pas céder au chantage d’Andréa et elle va tout dire à Hector !











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En cuisine en plein duel entre Anouk et Hector, Loup s’inquiète pour Bianca. La jeune femme lui assure que ça va et qu’elle est même soulagée de ne pas avoir cédé au chantage d’Andréa. Hector intervient pour leur demander ce qui les préoccupe. Loup lui confie qu’ils s’inquiètent que sa mère puisse révéler le secret de Bianca… Hector assure qu’elle n’a aucun intérêt à faire ça mais il accepte de s’assurer que ça n’arrive pas…

Andréa ira-t-elle jusqu’à mettre Bianca dans une position très compliquée ?

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1438 du 16 mai 2026 : Bianca a tout dit à Hector

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