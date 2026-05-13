Un Si Grand Soleil Spoiler : Jérémy en prison, Atlan paie un faux témoin ! (épisode du 18 mai)

Par /

Publicité

Un si grand soleil spoiler épisode 1924 du 18 mai 2026 – On peut dire que les choses vont très mal tourner pour Jérémy dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, dans quelques jours, il va être mis en examen pour homicide volontaire sur Isaure et Cécile va demander son placement en détention provisoire !


Un Si Grand Soleil Spoiler : Jérémy en prison, Atlan paie un faux témoin ! (épisode du 18 mai)
Capture FTV


Publicité

En cause, le témoignage, d’un homme venu de lui-même au commissariat. Il affirme avoir vu Jérémy se disputer avec Isaure et monter dans sa voiture. Un témoignage accablant sur lequel Cécile s’appuie pour le mettre en examen et l’envoyer en prison.

Au commissariat, Becker demande à parler à Claudine en privé. Il est convaincu qu’Atlan a payé cet homme pour faire accuser Jérémy. Il demande à Claudine de tout faire pour que Raphaël Atlan ne s’en sorte pas ! Claudine assure qu’elle sait ce qu’elle doit faire, elle ne lui parle pas des menaces d’Atlan quelques jours plus tôt…

Et Becker a vu juste : Atlan retrouve le fameux témoin et lui donne de l’argent ! Il lui promet la même somme après le procès, quand Jérémy sera condamné pour meurtre !


Publicité

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Claudine dit tout, Noura face à la vérité, les résumés jusqu’au 29 mai 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici

A LIRE AUSSI
Un Si Grand Soleil du 13 mai : Becker cache un lourd secret, Inès manipulée ? (résumé épisode 1921 en avance)
Un Si Grand Soleil du 13 mai : Becker cache un lourd secret, Inès manipulée ? (résumé épisode 1921 en avance)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Atlan menace Claudine, Jérémy de nouveau arrêté ! (épisode du 15 mai)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Atlan menace Claudine, Jérémy de nouveau arrêté ! (épisode du 15 mai)
Un Si Grand Soleil du 12 mai : Yann de retour, gros clash entre Claudine et Clément (résumé épisode 1920 en avance)
Un Si Grand Soleil du 12 mai : Yann de retour, gros clash entre Claudine et Clément (résumé épisode 1920 en avance)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Margot met Claudine en grand danger ! (épisode du 14 mai)
Un Si Grand Soleil Spoiler : Margot met Claudine en grand danger ! (épisode du 14 mai)


Publicité


Retour en haut