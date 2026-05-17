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20h30 le dimanche du 17 mai 2026 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 20h30 le dimanche » du 17 mai 2026 : John Travolta

Comme chaque année, Festival de Cannes 2026 est au cœur de l’émission 20h30 le dimanche, diffusée à l’occasion de l’événement qui se tient du 12 au 23 mai 2026. Pour cette édition, Laurent Delahousse reçoit John Travolta, présent sur la Croisette afin de dévoiler Vol de Nuit pour Los Angeles, présenté dans la sélection Cannes Première.

Ce long métrage, premier film réalisé par John Travolta, sera disponible sur Apple TV+ à partir du 29 mai 2026. Il adapte le roman éponyme publié par l’acteur en 1997. Passionné d’aviation depuis l’enfance et pilote expérimenté, il y évoque notamment la fascination qu’il éprouvait déjà enfant pour le ciel et les avions.



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L’émission revient également sur l’impressionnante carrière de John Travolta, marquée par plus de 70 films en près de cinquante ans. Parmi les œuvres incontournables de sa filmographie figurent Pulp Fiction, Palme d’or en 1994 sous la direction de Quentin Tarantino, mais aussi La Fièvre du samedi soir et Grease, deux succès emblématiques qui l’ont propulsé au rang d’icône de la pop culture.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV