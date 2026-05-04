Plus belle la vie spoiler : Sofia démasque Ariane, l’énorme erreur de Djawad ! (5 mai 2026)

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Plus belle la vie en avance du 5 mai 2026 – Les choses vont mal tourner pour Ariane demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, alors qu’Ariane utilise Sofia pour tenter de mettre la main sur Marco Barreta, dans l’épisode du mardi 5 mai 2026, Djawad va faire une énorme erreur qui va tout compromettre et mettre Ariane en grand danger !











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Après que Stanislas soit venu lui présenter ses excuses, Ariane retrouve Sofia et elle lui donne une info capitale. Elle lui explique que Marco lui a offert le magnet d’une voiture qui représente son coup ultime, celui qui lui permettre de changer de vie ! Ariane profite que Sofia a le dos tourné pour prendre le magnet en photo et elle l’envoie à Stanislas.

Au commissariat, Jean-Paul surprend Stanislas qui enquête sur cette voiture… Il la connait bien et explique que la dernière s’est revendue pas moins de 800 000 euros l’an dernier aux Etats-Unis ! Il est surpris quand Stanislas lui parle d’un véhicule qui se trouverait encore en France, à Aix-en-Provence.



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Plus tard, Stanislas débriefe avec Ariane. Il lui explique que le dernier propriétaire connu est mort en 2011 : depuis, aucune trace du véhicule ! Il n’a trouvé qu’un seul descendant et pour l’instant il n’arrive pas à le joindre. Au même moment, Ariane aurait du être à son dernier cours de préparation à l’accouchement au Pavillon des Fleurs…. Sur place, Djawad est furieux. Et sans savoir, il fait une énorme erreur en balançant à Sofia qu’Ariane est capitaine de police !

Quand Ariane et Djawad se retrouvent chez eux, Djawad parle de la réaction de Sofia quand elle a découvert qu’elle était flic… Ariane comprend que Djawad a surement tout fichu en l’air, elle est sous le choc. Et certainement en grand danger !