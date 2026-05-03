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66 minutes du 3 mai 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







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66 minutes du 3 mai 2026, sommaire

💧 Pratique et tendance : la ruée vers la gourde

Écologiques, design et devenues incontournables, les gourdes séduisent de plus en plus de Français. Derrière cet engouement, un véritable phénomène de société.

🔪 Collèges sous tension : des couteaux dans les cartables

Une enquête préoccupante sur la montée des violences chez les plus jeunes, avec des établissements scolaires confrontés à une réalité de plus en plus alarmante.



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🌳 Sologne : le refuge des grandes fortunes

Discrétion, nature et propriétés d’exception : plongée dans cette région prisée par les ultra-riches, loin des regards.

🚛 Camions XXL : ces Français qui roulent vers l’or australien

Direction l’Australie, où des routiers français tentent leur chance au volant de poids lourds hors normes, avec à la clé des salaires impressionnants.

🍕 Pizza Slice : quand l’Amérique défie l’Italie

La part de pizza version américaine s’impose partout dans le monde. Peut-elle vraiment rivaliser avec la tradition italienne ?

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format :

🔸 Merano : le palace secret où les stars viennent rajeunir

Perché au cœur des Alpes italiennes, ce lieu d’exception conjugue prestige et singularité. Depuis plus d’un siècle, ce palace cinq étoiles séduit une clientèle triée sur le volet : dirigeants, vedettes du grand écran, figures du sport et grandes fortunes en quête de renouveau.

Dans ce décor digne d’un long-métrage, chaque détail est pensé pour repousser les frontières du bien-être. Suites luxueuses, gastronomie d’excellence portée par un chef étoilé, centre esthétique ultra-moderne de 1 000 m²… Ici, les séjours peuvent grimper jusqu’à 2 000 euros par jour, avec une promesse ambitieuse : retrouver l’énergie de ses 20 ans. En coulisses, des centaines de professionnels se relaient jour et nuit pour offrir une expérience hors du commun, mêlant soins innovants, activité physique et nutrition personnalisée.

À l’occasion de son 120e anniversaire, ce sanctuaire du luxe s’apprête à célébrer l’événement en grande pompe, offrant une plongée rare dans un univers où se mêlent éclat, performance et démesure.