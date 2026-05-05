Plus belle la vie spoiler : drame, Ariane et Stanislas pris au piège ! (6 mai 2026)

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Plus belle la vie en avance du 6 mai 2026 – L’enquête d’Ariane va prendre une tournure inattendue demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mercredi 6 mai 2026, Ariane et Stanislas vont retrouver la fameuse voiture mais ils vont se retrouver pris au piège dans le garage !











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Alors qu’Ariane a tout dit à Djawad, elle lui assure qu’elle va simplement aider les collègues mais qu’elle ne va s’impliquer pour arrêter Barreta. Avec Stanislas, ils interrogent l’un des fils du propriétaire de la voiture. Il explique qu’après la mort de leur père, la voiture a disparu et ils ont soupçonné Agnès, sa dernière. Elle est morte et a emmené son secret avec elle. Sauf que sur l’une des photos, Ariane reconnait… Louis !

Ariane interroge donc Louis, qui finit par avouer qu’il était proche d’Agnès et qu’il a fait disparaitre la voiture pour elle. Il l’a placée dans un box mais après il n’a jamais su ce qu’Agnès en avait fait. Au cas où elle y serait encore, Stanislas et Ariane se rendent sur place.



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Et bingo : la voiture est toujours là, sous une bâche ! Ariane veut appeler Patrick mais elle n’a pas de réseau. Et là, coup de tonnerre : le rideau du garage se referme ! Stanislas hurle pour qu’Ariane s’éloigne, le rideau étant prêt à se refermer sur son ventre ! Ils vont être pris au piège dans le garage…