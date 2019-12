Audiences 2019 : France 3, 3ème chaîne généraliste

ANNONCES





Audiences 2019. L’année 2019 vit ses dernières heures. L’heure du bilan est donc venue. Et pour France 3 il est plus que positif. Cette saison l’arrivée de rendez-vous cohérents avec son offre et une fiction très fédératrice, ont permis à à la chaine d’être régulièrement leader en 1ère partie de soirée. Avec 9,3% de PdA, France 3 reste la 3ème chaine généraliste.



UNE OFFRE REGIONALE RENFORCEE

– 44 matinales de France Bleu diffusées sur France 3 depuis mai 2019

– Une information régionale augmentée depuis la rentrée de septembre avec des nouveaux rendez-vous à 11h50 et 18h50



– Un réseau qui reflète au plus près la société française sur tous ses territoires, avec des collections documentaires inédites : Femmes en jaune, Elu public n°1, Tous donneurs, tous receveurs, Vive les petits commerces…

EN JOURNEE

Une information puissante

Le 12/13

– à 12,6% de PdA, l’édition nationale au plus haut depuis 2014 avec 1.4 million téléspectateurs en moyenne et les éditions régionales à plus de 900 000 téléspectateurs (11,3% de PdA),

Le 19/20

– à 16.5% de PdA en moyenne pour les éditions régionales, son plus haut niveau depuis 2016, permettant à la chaîne d’être régulièrement leader sur cette tranche horaire

– à 14.2% de PdA pour l’édition nationale, toujours très suivie.

Plus de 11 millions de téléspectateurs ont regardé une édition régionale par semaine, soit 20% de la population française

– Un bloc jeux performant au-dessus du million de téléspectateurs (11.7% de PdA)

– Plus belle la vie vient de fêter ses 15 ans avec un Prime événement suivi par 4.1 millions de téléspectateurs sur les 4 écrans auxquels s’ajoutent 230 000 téléspectateurs grâce à l’avant-première numérique. Le feuilleton continue de fidéliser chaque jour plus de 3.7 millions de téléspectateurs en moyenne sur les 4 écrans.



DES PRIME TIME à 2,6 millions téléspectateurs / 12% de PdA (11,7% en 2018)

– Gros succès de la fiction qui rassemble en moyenne plus de 4.5 millions de téléspectateurs / 19.5% PdA sur ses 2 cases hebdomadaires, soit un gain de 300 000 téléspectateurs sur un an.

– le samedi : 4.2 millions de téléspectateurs en moyenne / 19.6% PdA, un score en augmentation par rapport à 2018 (4 millions / 18.7%).

A noter que la fiction est régulièrement leader à 21h05, avec un record historique en PdA pour la collection « Meurtres à… » (Meurtres à Tahiti à 25,1%)

– le mardi : 4.7 millions de téléspectateurs en moyenne / 19.3% PdA, avec en tête le succès non démenti de la série Capitaine Marleau, qui atteint jusqu’à 8,6 millions de téléspectateurs. Un record historique.



– Des séries européennes en forme le dimanche avec plus de 2.7 millions de téléspectateurs / 12% de PdA

Des transferts concluants

– Le village préféré des français a, pour son 1e numéro, été leader à 21h05 avec plus de 2,6 millions de téléspectateurs / 13,9% de PdA

– Secrets d’histoire avec un premier numéro autour de Leonard de Vinci, a convaincu plus de 2,9 millions de téléspectateurs / 12,3% de PdA et a enregistré un record en replay avec 300 000 téléspectateurs supplémentaires (meilleur score pour un replay hors fiction)

Stade 2 a doublé son audience avec en moyenne plus de 1,7 million de téléspectateurs / 7,2% de PdA

Des soirées qui suscitent le débat

– La Maladroite : France Télévisions s’est mobilisé autour de la maltraitance des enfants avec notamment la soirée continue de France 3 autour de la fiction La Maladroite. Leader à 21h05 , le téléfilm a été suivi par plus de 5,1 millions de téléspectateurs / 20% de PdA et une note d’impact auprès du public de 9/10.

– Pièces à conviction : un numéro qui s’intéressait aux enfants placés de la République. Diffusé à 21h05, le magazine a rassemblé plus de 1,8 million de téléspectateurs et + de 200 000 en replay. Un excellent résultat complété par une note d’impact de 8,8/10, la meilleure pour un magazine.

