Audiences prime 22 décembre 2019 : « Avengers : l’Ere d’Ultron » leader, beau succès pour « Aladdin »

Audiences prime 22 décembre 2019. Hier soir victoire de TF1 dans la course à l’audimat de ce dimanche soir avec la rediffusion du film « Avengers : l’Ere d’Ultron ». Nos super-héros préférés ont pu compter sur 3.75 millions de fans soit 18.8% du public présent devant son poste de télévision. Carton plein sur le public jeune et féminin avec 32 % de PdA sur les 35-49 ans et les 11-24 ans et 27% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Audiences prime 22 décembre 2019 : autres chaînes

En seconde position, France 3 n’a pas à rougir. En mode rediffusion la série « Les enquêtes de Vera » a tout de même rassemblé 3.47 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 15.2%.

Beau succès pour France 2 qui proposait une énième rediffusion du film des studios Disney « Aladdin ». Classique parmi les classiques, il a encore émerveillé 3.10 millions de Français pour une part d’audience moyenne de 13.5%.



Soirée plus difficile pour M6 et son magazine « Zone Interdite » dont le thème de la semaine n’a convaincu que 1.96 million de personnes (pda 9.1%).

Arte complète le top 5 avec la rediffusion du film « Christine » de Pierre Gaspard-Huit. Porté par un duo mythique (Romy Schneideret Alain Delon, ndrl) il a rassemblé 869.000 cinéphiles (pda 3.8%).

