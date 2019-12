Ce soir sur M6, « Scènes de ménages : Ça va être leur fête ! » (vidéo)

ANNONCES





Le prime « Scènes de ménages : Ça va être leur fête ! » est en mode rediffusion ce soir, jeudi 26 décembre 2019. Rendez-vous sur M6 dès 21h05 ou en replay et streaming vidéo sur 6play. Véritable carton d’audience au quotidien – un nouveau record est d’ailleurs tombé il y a quelques jours à peine – les aventures amoureuses et tumultueuses de nos couples préférés, devraient de nouveau nous régaler ce soir.



ANNONCES





Un prime pas tout à fait comme les autres puisque synonyme de mariage pour Cédric et Marion… Un couple qui nous manque beaucoup cette saison…

« Scènes de ménages : Ça va être leur fête ! » : présentation

Les poussins se marient enfin ! Et ça va être le mariage du siècle avec leur famille et leurs amis… mais également la dispute du siècle avec une autre mariée ! Ce mariage sera aussi l’occasion pour Marion de revoir un prêtre qu’elle connaît un peu trop bien, et de rencontrer la nouvelle petite amie de son cousin, légèrement encombrante. Cédric, quant à lui, va devoir gérer le côté séducteur de son père, pour qui ce mariage représente un infini de possibilités…

À leur grande surprise, Raymond et une de ses vieilles connaissances vont être décorés de l’ordre national du Mérite par un ministre. Raymond et Huguette vont donc venir à Paris pour la cérémonie et ils vont notamment croiser un décoré un peu particulier. Guidés par Bernard, leur ami parisien, ils vont essayer de survivre dans la capitale.



ANNONCES





José et Liliane fêtent leurs 30 ans de mariage sur une péniche louée par une charmante propriétaire. L’émotion est au rendez-vous, mais cela ne va pas être si simple : José a le mal de mer, son ami Jean-Pierre et Adèle sont en plein divorce et Liliane a un peu abusé du champagne…

À l’occasion des 30 ans de Camille, ses parents forains ont privatisé leur parc d’attractions. L’occasion pour Philippe de rencontrer la famille de Camille et, en particulier, une cousine un peu trop à l’aise, un tonton fan de la Cucaracha et un vendeur de barbes à papa très particulier.

Emma et Fabien organisent le festival « Rythm and bouse » à côté de chez eux. C’est le gros événement de l’année ! Aidés par leur ami Philippe, ils mobilisent des bénévoles et font passer des castings pour lesquels Emma est intraitable. C’est également l’occasion pour elle de monter sur scène pour la première fois et certains vont d’ailleurs en faire les frais…

Vidéo

On se remet dans le bain ? Voici quelques images de ce qui vous attend ce soir…

Mariage, anniversaire, décoration : les couples de #SDM ont tous une bonne raison de faire la fête ! 💐🥳🎖️

"Ça va être leur fête", ce soir à 21:05 pic.twitter.com/pHTsOWmXrc — M6 (@M6) December 26, 2019

Quelle audience ?

C’est en avril 2017 que ce prime a été diffusé pour la première fois. Il avait alors réuni 4.1 millions de téléspectateurs soit 18.3% du public présent devant son poste de télévision. Il avait rassemblé notamment 31.4% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 27.7% des moins de 50 ans.

Et juste après…

Dès 23h10, M6 enchaînera avec la rediffusion du prime « La ch’tite compèt’ ! » diffusé le 7 novembre dernier.

4.83 / 5 ( 18 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES