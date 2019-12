« Killing Eve » : la série évènement débarque sur TFX dès le 12 janvier 2020

ANNONCES





Vous l’attendiez ? C’est sur TFX que « Killing Eve » va débarquer pour la première fois en clair. Pour info elle a déjà été diffusée en France mais sur Canal +. Début des « hostilités » dès le 12 janvier 2020 sur TFX ou sur MYTF1/TFX pour le replay et le streaming vidéo.



Adaptée du roman «Codename Villanelle» de Luke Jennings, «Killing Eve» dont la troisième saison est en préparation aux Etats-Unis, a su conquérir autant la critique que le public. Son secret ? Deux actrices magnétiques au jeu impeccable -Sandra Oh et Jodie Comer-, une bonne dose d’humour noir et un chassé-croisé sur fond d’espionnage à travers toute l’Europe. Mais qui est le chat et qui est la souris ?

« Killing Eve » : présentation

Eve Polastri (Sandra Oh ) mène une vie de bureaucrate sans histoire au MI5, loin du terrain. Mais elle rêve de vivre les aventures palpitantes d’un agent secret et trépigne de devoir se terrer derrière un bureau. Car Eve a du flair et n’a pas son pareil pour pister les criminels. Un jour, son talent est repéré par la responsable de la section russe du MI5, qui cherche à monter une cellule non officielle pour démasquer une insaisissable tueuse à gage laissant des cadavres dans toute l’Europe. Eve est recrutée pour la piloter… Sa vie va alors changer du tout au tout… Bientôt le nom de l’agent à ses trousses arrive aux oreilles de la tueuse, qui, au lieu de s’en inquiéter, va s’en amuser…



Vidéo

Si vous aimez les images, nous vous proposons de découvrir le teaser vidéo proposé par Canal + alors que la chaîne cryptée le proposait pour la première fois à ses abonnés.

« Killing Eve » une saison 1 de 8 X 45 minutes, créée et écrite par PHOEBE WALLER-BRIDG, d’après un roman de LUKE JENNINGS. Le dimanche 12 janvier 2020 découvrez-en les deux premiers épisodes « Un si joli visage » et « Ne jamais remettre à plus tard ».

