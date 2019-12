« La guerre des mondes » c’est ce soir sur TF1 (vidéo)

ANNONCES





« La guerre des mondes », la mini-série évènement en 3 épisodes de TF1, c’est enfin ce soir dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming vidéo sur MYTF1. 3 épisodes seulement et tous seront diffusés ce soir.



Une série de science-fiction qui devrait ravir petits et grands. Adaptée du roman de science-fiction de H.G. Wells, elle suit les aventures des habitants d’un petit village qui doit faire face à une invasion extra-terrestre.

Des effets spéciaux spectaculaires, une intrigue haletante et un casting de choc font de « La guerre des mondes » le programme télé à ne manquer sous aucun prétexte en ce dernier lundi de l’an 2019.



« La guerre des mondes » : les épisodes du lundi 30 décembre 2019

Épisode 1 : George Thing, journaliste de métier et sa compagne Amy voient s’écraser tout près de leur village ce qu’ils croient d’abord être une étoile filante. Accompagné d’Ogilvy, l’un de leur voisin expert en astronomie, ils se rendent sur les lieux pour y découvrir une sphère à l’apparence étrange. Alors qu’ils l’examinent ils sont tous les trois témoins de phénomènes mystérieux. Les villageois et les forces de l’ordre arrivent en grand nombre sur le site et la sphère en question se révèle être une machine extraterrestre venue sur Terre dans l’intention d’y semer la mort et le chaos…

Épisode 2 : Séparés lors de la première attaque, Amy n’a de cesse de chercher George, qui n’est pas réapparu. Elle a pu regagner Londres et se réfugier auprès de Frédéric, son frère, à qui elle confie qu’elle est enceinte. Leur voisin, le scientifique Ogilvy a lui aussi disparu, mais ses travaux concernant une activité volcanique sur Mars indiquent une corrélation avec cette attaque extra-terrestre. De son côté, George a survécu. Errant dans le village en ruine d’Orcel, il rencontre un autre survivant, un militaire et vont rallier le reste de sa division pour tenter de détruire une autre marchine prête à tout dévaster…en vain.

Épisode 3 : Une fois réunis, le petit groupe de rescapés se cache dans une vaste maison abandonnée, qui est pourtant loin de l’être… Les extraterrestres sont maintenant hors de leur habitacle et cherchent leurs proies. Si les armes sont inéficaces, quelque chose semble pourtant les affaiblir, quelque chose qu’ils consomment : la chair humaine…

Vidéo

Et comme toujours ou presque depuis 2009, on termine avec les images. Voici l’un des teasers vidéo proposés par la chaîne…

« La guerre des mondes » c’est ce soir sur TF1 dès 21h05.

