« On n’est pas couché » du 21 décembre 2019 : invités et chroniqueurs de l’émission ONPC (+ vidéo replay)

« On n’est pas couché » du 21 décembre 2019 : liste des invités et chroniqueurs de ONPC. Ce samedi soir Laurent Ruquier vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « On n’est pas couché ». Il sera diffusé dès 23h05 juste après le premier numéro de « Boyard Land ».



Entouré de deux nouveaux chroniqueurs – RAMA YADE et PHILIPPE BESSON – l’animateur reviendra comme toujours, mais à sa façon, sur les temps forts de l’actualité de la semaine écoulée.

« On n’est pas couché » du 21 décembre 2019 : les invités de la semaine

✔️ EMMANUELLE POUYDEBAT



Directrice de recherche en biologie de l’évolution au Centre national de la recherche scientifique et au Muséum national d’histoire naturelle pour son LIVRE : « Quand les animaux et les végétaux nous inspirent » aux éditions Odile Jacob.

✔️ MICHEL CYMES pour la BD : « Même pas bêtes ! » les 5 sens avec Farah Kesri aux éditions Glénat Jeunesse. Illustré par Amélie Falière.

✔️ JEAN-LOUIS AUBERT pour son ALBUM : « Refuge » chez Parlophone.

Après ses 8 concerts complets au Bataclan, Jean Louis Aubert et ses hologrammes seront en tournée à partir de février 2020 dont les 23 et 24 avril au Zénith de Paris.

Le titre live sera « Bien sûr » en piano/voix.

✔️ MAX BOUBLIL & ALICE ISAAZ pour le film FILM : « Play » un film de Anthony Marciano.

Avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi, Arthur Périer, Noémie Lvovsky, Alain Chabat, Camille Lou, Alexandre Desrousseaux, Gabriel Caballero, Gabriel Brunet, Mathias Barthélémy, Camille Richeux Guilloux, Jules Porier, Thomas Aprahamian Bensaid et Marie Narbonne.

Scénario, adaptation et dialogues Anthony Marciano et Max Boublil. Sortie le 1er Janvier.

✔️ FABRICE EBOUE pour le SPECTACLE : « Plus rien à perdre ». Mise en scène Fabrice Eboué et Thomas Gaudin. En tournée dans toute la France. Et jusqu’au 29/12 au Trianon.

« On n’est pas couché » du 21 décembre : à propos

RAMA YADE, pour son premier passage en tant que témoin dans l’émission.

Ancienne secrétaire d’État chargée des Affaires étrangères et des Droits de l’homme de 2007 à 2009, secrétaire d’État chargée des Sports jusqu’en 2010 dans le gouvernement Fillon II, puis ambassadrice de la France à l’UNESCO avant d’être conseillère régionale d’Île-de-France de 2010 à 2015.

PHILIPPE BESSON, pour son deuxième passage comme témoin dans l’émission.

Anciennement directeur des ressources humaines en entreprise, il a également été critique littéraire et animateur de télévision. Présent aux côtés d’Emmanuel Macron durant sa campagne présidentielle, il est l’auteur du roman Un personnage de roman, Macron par Besson, paru en 2017 aux éditions Julliard.

L’audience se maintient

Malgré la concurrence de « De Quoi J’me Mêle ? » sur C8, l’audience se maintient à un bon niveau. La semaine dernière, le numéro proposé a convaincu 899.000 couches-tard soit 12% de l’ensemble du public. Pas si mal face à Miss France sur TF1.

