Un si grand soleil en avance : Alex en Père-Noël (résumé + vidéo épisode n°344 du 19 décembre)

Ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil », Alex enfile à son tour le costume de Père-Noël de l’association. En effet, alors que la présidente et son trésorier ont porté plainte au commissariat, Alex va devoir mener une infiltration…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 344

Une plainte a été déposée par les Pères-Noël de l’Espoir après que le trésorier se soit aperçu d’une baisse importante des dons. Ce dernier pense que quelqu’un les vole… Becker prend l’affaire très au sérieux, d’autant qu’Isabelle Richet est la veuve de l’ancien procureur. Alex doit donc enfiler le costume de Père-Noël pour infiltrer l’association. Mais Gary le reconnait et il lui doit lui demander de ne surtout pas révéler qu’il est flic…

De son côté, Johanna se demande si une hospitalisation ne serait pas la meilleure solution…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 19 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

