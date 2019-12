Quelle audience pour le « Baba Noël » du 19 décembre 2019 ? (vidéo replay)

ANNONCES





Quelle audience pour le « Baba Noël » du 19 décembre 2019 ? Cette question vous vous la posez forcément ! Chaque année les chiffres d’audience de ce rendez-vous devenu incontournable sont attendus avec impatience puis scrutés dans les moindres détails.



L’an dernier la première partie de l’édition spéciale « Baba Noël en Laponie » avait convaincu 1.11 million de fanzouzes pour une part d’audience moyenne sur 4.6% sur l’ensemble du public.

La seconde partie (après 23 heures) avait encore amusé 772.000 personnes soit 7% de ceux qui étaient encore devant leur petit écran.



Des chiffres satisfaisants mais pas complètement dingues non plus. Notez que cette édition 2018 avait été diffusée un mercredi soir.

Oui mais cette année ? Plus ou moins bien ? Cyril Hanouna a t-il eu raison de rebasculer sur la case du jeudi soir ? Voici les chiffres…

Et bien sachez qu’ils sont quasi identiques à ceux de l’année précédente. 1.14 million de personnes ont répondu à l’appel de la première partie soit 5% des téléspectateurs.

Quant à la seconde partie, débutée aux alentours de 21h50, elle a réuni 654.000 personnes (pda 3.7%)

Extrait vidéo

Une soirée placée sous le signe de la générosité et du partage puisque de très nombreux cadeaux ont été distribués hier soir.

Mais cette émission était aussi une nouvelle occasion de rire et de se divertir. Et nous avons choisi de sélection la dernière séquence de l’émission… le fameux CHOCOLAT GATE. Et comme vous allez le voir sur ces images, certains ont été plus épargnés que d’autres…

On termine ce #BabaNoel avec un #ChocolatGate d'exception 🍫 😂

Merci à tous d'avoir suivi cette régalade incroyable 🤩 pic.twitter.com/rTaIH0WSI4 — TPMP (@TPMP) December 19, 2019

