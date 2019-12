Audiences prime 19 décembre 2019 : Large succès pour le final de « Balthazar »

ANNONCES





Audiences prime 19 décembre 2019. Hier soir nouveau carton d’audience pour TF1 qui proposait le final de la saison 2 de « Balthazar ». Et une fois de plus le charme de Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles a opéré. Verdict : 5.98 millions de fidèles pour une part d’audience moyenne de 29 % sur l’ensemble du public.



Comme toujours carton également sur le public féminin avec 30% de part de marché auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Y’aura t-il une saison 3 ?

Y’aura t-il une saison 3 de « Balthazar » ? Si oui, quand sera t-elle diffusée ? On vous répond ICI.



Audiences prime 19 décembre 2019 : autres chaînes

Soirée plus difficile pour France 2 et son « Grand Échiquier ». Anne-Sophie Lapix et ses invités n’ont convaincu que 1.59 million de Français soit 8.1 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant leur petit écran.

▶️📈#Audiences @France2tv Près de 1.6 million de TSP rassemblés devant #LeGrandEchiquier présenté par @aslapix hier soir

L’émission qui réalise 8.1% de PDA se place en 2e position en 1ère partie de soirée

➡️ A revoir sur France•tv#culture #ServicePublic pic.twitter.com/lQcjrmB1V0 — France2ServicePresse (@France2_Presse) December 20, 2019

M6 suit avec son émission « Cauchemar en cuisine » qui était en mode rediffusion. Le premier numéro de la soirée (à Dunkerque, ndrl) a rassemblé 1.55 million de personnes pour 7.3 % de part de marché.

France 3 proposait pour sa part le dernier volet de la trilogie du « Seigneur des anneaux » mais pas de miracle… « Le retour du roi » s’est contenté de 1.44 million de fans (pda 8.3 %).

Sur C8 le « Baba Noël » de Cyril Hanouna affiche des scores quasi similaires à ceux de l’an dernier avec 1.14 million de téléspectateurs pour la première partie (détails et vidéo ICI).

