Un si grand soleil : Johanna va mal, Ludo vient la voir, ce qui vous attend jeudi 19 décembre (épisode n°344)

Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – Johanna est entrain d’apprendre à ses dépends qu’il ne vaut mieux pas pactiser avec un malfrat dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil »… En effet, les choses tournent mal et Johanna est victime du chantage de Gimenez maintenant qu’elle a magouillé pour faire remonter Christophe en tête de liste des greffes de coeur.

Et demain, dans l’épisode n°344 du jeudi 19 décembre, Johanna va être rongée par le stress. Elle propose de l’argent à Nathalie pour ne pas aller en Suisse, mais cette dernière refuse.



Johanna va même voir Turketi pour lui annoncer que Gimenez les tient tous les deux. Il lui dit que maintenant qu’elle a franchi la ligne avec Gimenez, c’est trop tard et elle ne pourra plus revenir en arrière ! Johanna ne va pas bien et passe une échographie. Le médecin la rassure, le bébé va bien.

Et quand Ludo vient voir Johanna, cette dernière fond en larmes et avoue lui avoir menti pour le bébé. Ludo essaie de la réconforter mais Johanna lui assure qu’elle n’est pas quelqu’un de bien…



De son côté, Alex est infiltré en Père-Noël au sein de l’association pour trouver qui vole dans la caisse. Il est aux côtés de Gary et lui demande de ne surtout rien dire sur son identité pour protéger son enquête. Et des ados du lycée viennent prêter main forte aux Pères-Noël de l’espoir.

