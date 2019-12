Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 10 janvier 2020

ANNONCES





Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 10 janvier 2020 – Ce premier week-end de vacances s’achève et vous retrouverez dès demain un nouvel épisode inédit de votre série de France 2 « Un si grand soleil ». Mais en attendant lundi soir, si vous être impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend pour le début de l’année 2020, voici les derniers résumés spoilers pour la semaine du lundi 6 au 10 janvier 2020.

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



ANNONCES





Dans trois semaines, Christophe va devoir faire face à la réalité tandis que Johanna va faire une promesse à la mère de Ludo.

Et pour Eliott, il est enfin temps d’inaugurer son bar ! Et Alex va débuter une nouvelle histoire… Quant à Manon, elle va encore une fois s’embrouiller avec sa famille !



ANNONCES





Lundi 6 janvier 2020, épisode 356 : Alors que Virginie est touchée par les révélations de Gary, Johanna tiendra-t-elle la promesse qu’elle a faite à Patricia ?

Mardi 7 janvier 2020, épisode 357 : Tandis que Becker met en place une nouvelle opération risquée, Manon vit une belle histoire d’amour, mais fait une nouvelle jolie rencontre.

Mercredi 8 janvier 2020, épisode 358 : Alors que Manon participe à un happening haut en couleurs, la police n’a d’autre solution que de faire appel à un faussaire.

Jeudi 9 janvier 2020, épisode 359 : Alors que Manon se braque de plus en plus contre ses parents et surprend ses meilleures amies, Christophe osera-t-il faire face à la réalité ?

Vendredi 10 janvier 2020, épisode 360 : Tandis que tout le monde s’interroge sur la vie sentimentale d’Alex, Eliott fête l’inauguration de son bar et Christophe renoue avec une ancienne connaissance.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 23 au 27 décembre 2019 en cliquant ICI

du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

4.86 / 5 ( 44 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES