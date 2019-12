Audience « On n’est pas couché » du 21 décembre 2019 (+ vidéo replay)

ANNONCES





Audience « On n’est pas couché » du 21 décembre 2019. Hier soir nouveau numéro de l’émission de Laurent Ruquier « On n’est pas couché ». Entouré de ses deux chroniqueurs (RAMA YADE et PHILIPPE BESSON, ndrl) l’animateur recevrait juste après « Boyard Land » : EMMANUELLE POUYDEBAT, MICHEL CYMES, JEAN-LOUIS AUBERT, MAX BOUBLIL & ALICE ISAAZ et FABRICE EBOUE.



Mais ce que vous attendez tous c’est bien sûr les chiffres de l’audience. Laurent Ruquier a t-il profité de l’absence de « De Quoi J’me Mêle ? » sur C8 ? Et non…

Cet ultime numéro de l’an 2019 n’a convaincu que 817.000 couches-tard soit seulement 9.9% des téléspectateurs. En baisse sensible par rapport à la semaine dernière.

Vidéo replay

Comme toujours on finit avec un extrait vidéo de l’émission. Nous avons choisi le replay de la prestation live de la soirée, celle de Jean-Louis Aubert. Le chanteur nous fait découvrir « Bien sûr », extrait de son nouvel album



Pour plus d’images, retrouvez « On n’est pas couché » en replay intégral sur France.TV

Attention la semaine prochaine c’est en mode best-of que vous retrouverez « On n’est pas couché ».

