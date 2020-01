Tom Leeb représentant de la France à l’Eurovision 2020 (VIDEO)

On connait déjà l’identité du représentant de la France pour l’édition 2020 de l’Eurovision. Après Bilal Hassani l’an dernier, c’est Tom Leeb qui nous représentera pour la grande finale du Concours Eurovision de la chanson 2020, qui aura lieu le 16 mai prochain à Rotterdam aux Pays-Bas.

Humoriste, acteur et chanteur, son visage ne vous est certainement pas inconnu puisque Tom Leeb a joué dans des séries comme « Sous le soleil de Saint-Tropez » sur TMC, « Section de recherches » sur TF1 ou encore « Nina » sur France 2. On l’a également aperçu plusieurs fois parmi les invités d’Arthur dans « Vendredi tout est permis ».



« L’Eurovision est un événement emblématique et fédérateur. Je suis très fier de représenter la France et je suis impatient à l’idée de vivre avec vous cette aventure exceptionnelle ! » a confié Tom Leeb, 30 ans.

Cette année, terminé « Destination Eurovision », ce n’est pas le public qui a choisi notre représentant pour l’Eurovision. C’est en interne que France Télévision a choisi Tom Leeb.



« On a eu un coup de foudre au moment de l’écoute » a expliqué Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements de France Télévision, dans une interview pour 20 Minutes, à propos de la chanson retenue.

« Quand on a entendu le morceau, on s’est tout de suite dit qu’on voulait un homme. Tom Leeb est un talent que nous avons repéré et dont nous suivons la carrière. Ce qui s’est passé lorsque l’artiste a rencontré la chanson, c’est de l’ordre de la magie » a-t-elle poursuivi.

En attendant que France Télévision lève le voile sur la chanson que présentera Tom Leeb pour l’Eurovision, on vous propose de découvrir le dernier clip qu’il a mis en ligne sur YouTube l’an dernier.

