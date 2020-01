« Faites des gosses » du 8 janvier 2020 : vos deux épisodes de ce soir (vidéo)

ANNONCES





« Faites des gosses » du 8 janvier 2020. C’est ce soir que France 2 lance sa nouvelle mini-série évènement « Faites des gosses ». Si vous en avez loupé la présentation, on vous invite à suivre ce lien pour la découvrir.



Au casting Fred Testot, Amelle Chahbi, Linh-Dan Pham, Maurice Cheng, Constance Dollé, Philippe Lefebvre, Eva Darlan, Jonathan Lambert…

Pour ne pas en louper une miette, rendez-vous dès 21h05 sur France 2 et bien sûr comme toujours en avant-première, replay et/ou streaming vidéo sur France.TV.

« Faites des gosses » du 8 janvier 2020 : vos deux épisodes de ce soir

ÉPISODE 1 : Odile et Alexandre mènent une vie tranquille autour de leurs trois enfants. Anissa, Serge et Clément forment une famille recomposée avec ses hauts et ses bas. Meï et Chang, réfugiés politiques, sont arrivés de Pékin, il y a six mois. Odile, persuadée qu’Armand est harcelé, se met en tête de les inscrire, lui et sa soeur Brune, dans le privé, quitte à aller contre l’avis d’Alexandre. Serge et Anissa voient leur équilibre bouleversé quand Valérie, l’ex-compagne de Serge, leur annonce qu’elle ne veut plus de la garde alternée. Alors que Meï et Chang sont contraints de tout quitter, Meï se voit proposer l’impensable pour sauver sa famille.



>>> À découvrir dès maintenant et en avant-première sur France.TV en suivant ce lien. Attentin le 29 janvier 2020 il sera trop tard.

ÉPISODE 2 : Les récents événements ont mis à mal l’équilibre des trois familles. Odile fait des pieds et des mains pour que ses enfants intègrent une école privée, tandis qu’Alexandre s’inquiète de l’Alzheimer de sa mère, qui s’aggrave. Chang se bat pour retrouver son statut de professeur tandis que Meï lui cache le secret qui la hante. Anissa et Serge, eux, sont confrontés à un énorme dilemme qui met leur couple en péril…

>>> À découvrir dès maintenant et en avant-première sur France.TV en suivant ce lien. Attentin le 29 janvier 2020 il sera trop tard.

Vidéo

Et pour bien se mettre dans le bain, on termine par les images qui vont avec…

« Faites des gosses » débarque ce soir sur France 2 et quelque chose nous dit que vous allez kiffé !

