Le Prince Harry et Meghan se mettent en retrait, la famille royale réagit

Le Prince Harry et Meghan Markle (son épouse, ndrl) ont annoncé hier qu’il se mettaient en retrait de la famille royale britannique afin, ont-ils précisé dans un communiqué, de retrouver une certaine liberté financière. En clair la duchesse et le duc de Sussex vont travailler de leur côté en espérant de ne pas avoir trop de comptes à rendre à qui que ce soit…



« Après plusieurs mois de réflexion et de discussions nous avons décidé de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine » ont écrit les deux tourtereaux dans un communique largement partagé sur les réseaux sociaux.

Puis de préciser qu’ils allaient désormais partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord tout en continuant d’honorer leur devoir envers la Reine, le Commonwealth et leurs parrainages. Un équilibre géographique qui, selon leurs dires, leur permettra d’élever leur fils dans la tradition royale qu’il a connue depuis sa naissance, tout en assurant à leur « petite » famille la possibilité de se concentrer sur le prochain chapitre, une nouvelle étape qui inclura le lancement de leur nouvelle entité caritative.

Mais les fans du couple espèrent aussi que ce nouveau chapitre soit synonyme d’une nouvelle de grossesse de Meghan.



En clair, et pour faire court, Harry et Meghan ont un peu envie de faire ce qu’ils veulent. La « bonne » nouvelle, enfin surtout pour les contribuables britanniques, c’est qu’ils ne recevront plus d’argent public.

Le Prince Harry et Meghan se mettent en retrait : tout sauf une surprise

Une décision qui est tout sauf une surprise. Cela fait plusieurs mois déjà que ces deux là ne font rien comme les autres et dénoncent l’acharnement des médias à leur encontre. Victimes d’une véritable campagne de « media bashing », les tabloïds britanniques se sont montrés particulièrement virulents ces derniers temps, Meghan en étant la principale victime. Certains médias en sont même arrivés à se demander si certains ne voulaient pas sa peau.

Peu avant les fêtes, on apprenait qu’ils avaient fait le choix de passer Noël loin de la famille royale..

Quelques semaines plus tôt, ils déposaient plainte contre le « Daily Mail » l’accusant de harcèlement. Harry avait notamment déploré que la tabloïd ait coupé et modifié une lettre privée de Meghan de manière intentionnellement destructrice afin de jeter le discrédit sur son épouse et son plus généralement sur son couple.

Réaction de la famille royale

Qu’en pense la famille Royale ? Elle se montre, dans l’état actuelle des choses, plutôt mesurée. Dans un communiqué le palais de Buckingham a ainsi écrit « Les discussions avec le duc et la duchesse de Sussex sont à un stade précoce. Nous comprenons leur désir de prendre une autre voie, mais ce sont des questions compliquées qui prennent du temps à régler ».

