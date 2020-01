« New Amsterdam » du 8 janvier 2020 : vos trois épisodes inédits de ce soir (vidéo)

ANNONCES





« New Amsterdam » du 8 janvier 2020. Ce soir, et comme chaque mercredi soir, rendez-vous avec votre série « New Amsterdam » dont TF1 poursuit la diffusion de la saison 1. Au programme télé de votre soirée les épisodes « … et dans le noir » dès 21h05, « Le jugement de Salomon » dès 21h55 et « Le bruit et la fureur » dès 22h45.



Pour ne pas en louper une miette, rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.

« New Amsterdam » du 8 janvier 2020 : vos 3 épisodes de ce soir

« … et dans le noir » : Une coupure de courant causée par la tempête ralentit le travail du personnel de l’hôpital. Leurs espoirs reposent sur un technicien qui tente de réparer la panne, mais celui-ci est victime d’un accident. Le docteur Reynolds doit faire preuve d’inventivité pour tenter de le sauver…



« Le jugement de Salomon » : A la demande de Sharpe, Max doit changer d’oncologue. Elle transfère son dossier au docteur Stauton, qui ne lui fait pas de cadeaux et le confronte à ses responsabilités vis-à-vis de son cancer. Reynolds s’occupe d’une patiente atteinte d’un fibrome accompagné de symptômes étranges. Kapoor a un face-à-face avec Ella. Max met en place un système qui permet aux patients qui ne peuvent pas régler leurs frais médicaux de payer l’hôpital d’une façon peu conventionelle..

« Le bruit et la fureur » : Un officier de police renversé lors d’un contrôle routier arrive à New Amsterdam, accompagné de plusieurs de ses collègues.

Audience : petit à petit…

L’air de rien « New Amsterdam » prend ses marques. Petit à petit, la série a su trouver ses fidèles et s’impose de plus en plus souvent en tête des audiences le mercredi soir. Cela s’est vérifié la semaine dernière avec jusqu’à 3.3 millions de téléspectateurs pour le premier épisode et 26% de part de marché sur la si prisée cible des ménagères de moins de 50 ans responsables des achats.

A cela s’ajoute l’audience consolidée à J+7 (replay inclus, ndrl) qui permet à la série de gagner près de 800.000 téléspectateurs à chaque épisode.

