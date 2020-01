Audiences TV access 30 janvier 2020 : Record pour « Chasseurs d’appart’ », « Quotidien » au top

ANNONCES





Audiences TV access 30 janvier 2020. Audiences prime, audience de « Balance ton post » et maintenant audiences de l’access de ce dernier jeudi du mois de janvier. Et elles sont marquées par un record… celui de l’émission « Chasseurs d’appart : Qui peut battre Stéphane Plaza ? » sur M6.



Avant de découvrir ce record, découvrez les autres chiffres de l’avant 20 heures.

Toujours une très nette domination de Nagui avec « N’oubliez pas les paroles ». Hier soir 4.07 millions de fans pour 20.7% de part de marché. Pour info, Margaux en a profité pour devenir la plus grande championne en nombre de victoires (plus d’infos ICI).

On retrouve ensuite TF1 et son feuilleton « Demain nous appartient » suivi hier soir par 3.43 millions de fidèles (pda 17.1%).



Le 19.45 de M6 suit avec 2.93 millions de personnes informées soit 13.6% des téléspectateurs. Juste derrière on retrouve le « Le 19/20 national » de France 3 suivi par 2.74 millions de Français (pda 13.3%).

Voyons maintenant ce record. Il est donc à mettre à l’actif de « Chasseurs d’appart : Qui peut battre Stéphane Plaza ? ». L’émission de M6 affiche 1.57 million de téléspectateurs pour 8.9% de part d’audience moyenne. Meilleur score de la saison.

Audiences TV access 30 janvier 2020 : autres chiffres

Les 3 principaux talks

Quotidien (TMC)

✔️ Première partie : 965.000 téléspectateurs (pda 4.7%)

✔️ Deuxième partie : 1.91 million de téléspectateurs (pda 8.2%)

TPMP (C8)

✔️ Première partie : 1.07 million de téléspectateurs (pda 4.8%)

✔️ Deuxième partie : 1.32 million de téléspectateurs (pda 5.6%)

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 1.27 million de téléspectateurs (pda 6.7%)

✔️ C à vous, la suite : 551.000 téléspectateurs (pda 2.5%)

Après 20 heures, hors JT

Après 20 heures, et hors JT, on s’intéresse essentiellement aux 3 fictions quotidiennes. Rien de neuf à l’horizon avec un podium inchangé mais un écart faible entre le premier et le second.

Les « Scènes de ménages » de M6 continuent de dominer avec 3.65 millions de téléspectateurs soit 15.5 % de l’ensemble du public.

Un si grand soleil sur France 2 n’est pas bien loin avec 3.45 millions de fans pour 14.6% de pda.

Cela reste faiblard pour « Plus belle la vie » sur France 3 avec 3.09 millions de fans et 13.3% de part d’audience moyenne pour l’épisode du jour.

Télé-réalité

Du côté de la télé-réalité, « Les princes et les princesses de l’amour » de W9 dominent très largement avec 750.000 fidèles et 3.3% de part de marché.

Notez toutefois l’excellente performance de « La villa des coeurs brisés » de TFX avec 476.000 téléspectateurs (pda 2.5%)

#Audiences #LeaderTNT auprès des jeunes pour @LaVilla_TFX 📌476 000 téléspectateurs ✅ 9,2% de PdA auprès des 15-24 ans

🥇 4ème Chaîne Nationale RDV du Lundi au Vendredi à 19h sur @tfx #LaVillaDesCoeursBrisés 💔 pic.twitter.com/h553FJPevj — TF1 Pro (@TF1Pro) January 31, 2020

