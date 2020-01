Audiences TV access 29 janvier 2020 : Record historique pour « Les princes et les princesses de l’amour », Nagui à plus de 4 millions avec NOPLP

ANNONCES





Audiences TV access 29 janvier 2020. Comme chaque jour, et après les audiences TV prime de ce mercredi 29 janvier 2020, découvrez les audiences de l’access, enfin les principaux chiffres en tout cas. On retiendra essentiellement le record d’historique de l’émission de W9 « Les princes et les princesses de l’amour » et la très nette domination de Nagui avant 20 heures avec son jeu « N’oubliez pas les paroles ».

Record d’audience historique oblige, on commence exceptionnellement avec la télé-réalité.

« Les princes et les princesses de l’amour » de W9 signent donc un record d’audience avec 884.000 téléspectateurs et 3.8% de part de marché. C’est un record sur les deux indicateurs. Meilleure performance historique également auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Pour « La villa des coeurs brisés » de TFX c’est un peu moins bien avec 440.000 fidèles et 2.3% de part de marché.

Audiences TV access 29 janvier 2020 : autres chiffres

Et sinon avant 20 heures, toujours une très nette domination de Nagui avec son jeu « N’oubliez pas les paroles ». Hier soir il était encore au dessus de la barre des 4 millions avec 4,15 millions de fidèles soit 20.9% des téléspectateurs. Pour la petit info, notez que Margaux a égalé le nombre de victoires de Renaud et pourrait le dépasser ce soir.

TF1 suit avec « Demain nous appartient ». Son feuilleton quotidien est un peu pénalisé par le succès de Nagui mais se porte bien. 3.47 millions de fans ont regardé l’épisode du jour (pda 17.2%).

On retrouve ensuite le 19.20 national de France 3 suivi par 2.94 millions de personnes (pda 14.2%) et le 19.45 de M6 avec 2.90 millions de Français informés (pda 13.3%).

Quant à l’émission de M6 « Chasseurs d’appart : Qui peut battre Stéphane Plaza ? » elle bat aussi un record avec 1.52 million de téléspectateurs pour 8.8% de part de marché. Il s’agit de sa meilleure performance depuis son retour.

Les 3 principaux talks

Quotidien (TMC)

✔️ Première partie : 1.06 million de téléspectateurs (pda 5%)

✔️ Deuxième partie : 1.87 million de téléspectateurs (pda 7.9%)

TPMP (C8)

✔️ Première partie : 952.000 téléspectateurs (pda 4.2%)

✔️ Deuxième partie : 1.26 million de téléspectateurs (pda 5.3%)

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 1.28 million de téléspectateurs (pda 6.8%)

✔️ C à vous, la suite : 685.000 téléspectateurs (pda 3%) – Record de la saison

Après 20 heures, hors JT

Après 20 heures, et hors JT, on s’intéresse essentiellement aux 3 fictions quotidiennes. Rien de neuf à l’horizon avec un podium inchangé mais un écart qui se resserre.

Les « Scènes de ménages » de M6 continuent de dominer avec 3.60 millions de téléspectateurs soit 15.2 % de l’ensemble du public.

Un si grand soleil sur France 2 n’est pas bien loin avec 3.57 millions de fans pour 15% de pda.

Ça continue de baisser pour « Plus belle la vie » sur France 3 avec 3.07 millions de fans et 13% de part d’audience moyenne pour l’épisode du jour.

